Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200315 - 0247 Frankfurt-Gutleutviertel: Mülleimer brennt in Altenwohnheim

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitagnachmittag kam es in der Gutleutstraße in einem Altenpflegezentrum zu einem Brand eines Mülleimers. Auslöser des Feuers war mutmaßlich ein Zigarettenstummel, welcher in den Mülleimer geworfen wurde. Gegen 16:00 Uhr nahm der Hausmeister im Gebäude Rauchgeruch aus einer Behinderten-Toilette wahr. Als er die Tür des WC öffnete, fand er den dortigen Mülleimer in Flammen stehend vor sowie einen Bewohner des Altenwohnheims. Er konnte das Feuer mit Wasser löschen und informierte die Feuerwehr. Ob der Bewohner, welcher an einer psychischen Krankheit leidet, für den brennenden Mülleimer in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden aufgenommen.

