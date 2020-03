Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200313 - 0246 Frankfurt-Dornbusch: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 11. März 2020, gegen 14.00 Uhr, klingelte es an der Haustür einer 89-jährigen Frau in der Ziegenhainer Straße. Vor der Tür stand ein angeblicher Handwerker, der die Frau auf einen kaputten Ziegel auf dem Dach aufmerksam machte. Natürlich bot er sofort seine Hilfe an und sicherte die Reparatur zu. Hierzu müsse er jedoch noch einen Kollegen bestellen, der ihm Hilfe leistete. Nachdem der "Kollege" erschienen war, ging einer der beiden mit der Geschädigten in den Keller, um den Kamin leerzuräumen, da sonst eine Reparatur nicht möglich sei. Danach verließen die beiden "Handwerker" das Haus. Erst am nächsten Tag bemerkte die Geschädigte, dass ihr Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet worden war. Dabei handelt es sich um Gold- und Perlenschmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Etwa 30 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Südosteuropäisches Aussehen, braune, kurze Haare und schwarze Kleidung.

2. Täter: 40-45 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Ebenfalls südosteuropäisches Erscheinungsbild, Bart, Brille und schwarze Kleidung. Hatte einen schwäbischen Akzent.

