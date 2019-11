POL-LB: Hemmingen: Zeuge nach Unfallfucht gesucht; Möglingen: Bustür beschädigt; Tamm: Tankwart bedroht und geschlagen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Hemmingen: Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag ereigneten sich gegen 10.00 Uhr auf einem Einkaufsmarkt-Parkplatz in der Freiherr-von-Varnbühler-Straße in Hemmingen eine Unfallflucht, bei der ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte während eines Ausparkvorganges den Ford einer 65-Jährigen, die sich gerade beim Einkaufen befand. Ein aufmerksamer, jedoch derzeit auch noch unbekannter Zeuge konnte den Unfall und die anschließende Flucht beobachten und meldete dies im Geschäft. Die 65-Jährige und der Zeuge traten schließlich auf dem Parkplatz miteinander in Kontakt. Allerdings wurden keine Personalien ausgetauscht. Der betreffende Zeuge wird nun gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, in Verbindung zu setzen.

Möglingen: Bustür beschädigt

Am Donnerstagabend, gegen 23:50 Uhr, war ein bislang unbekannter männlicher Fahrgast mit dem Linienbus unterwegs und geriet im Bereich der Haltestelle "Hindenburgstraße" in Möglingen mit dem Busfahrer in einen Streit. Ursächlich war vermutlich, dass der Unbekannte bis in die Markgröninger Straße weiterfahren wollte, es sich bei der Hindenburgstraße jedoch um die Endhaltestelle handelte. Im Zuge des Streits forderte der Fahrer den Unbekannten auf, den Bus zu verlassen. Dieser begann jedoch stattdessen den Busfahrer zu schubsen. Da sich der 61-jährige Busfahrer durch die Aggressivität des Fahrgastes bedroht fühlte, besprühte er ihn schließlich mit einem Tierabwehrspray. Hierauf verließ der Fahrgast den Bus, wobei er gegen die Türen des Busses trat und eine Scheibe schlussendlich auch splitterte. Dann flüchtete er in Richtung Markgröninger Straße. Der angerichtete Sachschaden steht noch nicht fest. Der Täter soll zwischen 50 und 60 Jahren alt und etwa 180 cm groß sein. Er hat eine kräftige Statur, graue Haare und einen Vollbart. Er war mit einer beigen Jacke bekleidet und trug einen Rucksack bei sich. Der Polizeiposten Möglingen, Tel. 07141/481291, bittet Zeugen sich zu melden.

Tamm: Tankwart bedroht und geschlagen

Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr eskalierte ein Streit in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Tamm. Ein 31-Jähriger Mann wollte in der Tankstelle eine Marke für die Waschstraße erwerben. Hierbei ging es dem Kunden vermutlich nicht schnell genug und es gab Streit bezüglich der Reihenfolge der Fahrzeuge, welche an der Waschstraße warteten. Der 31-Jährige soll den 57-jährigen Tankwart daraufhin bedroht haben. Als sich dieser davon nicht beeindrucken ließ und ein Bekannter des 31-Jährigen diesen nicht mehr zurück halten konnte, schlug er auf den Tankwart ein. Der 57-Jährige wurde durch den Schlag vermutlich leicht verletzt. Der 31-jährige Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

