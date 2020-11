Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Fassade mit Hakenkreuz verschmiert

Bild-Infos

Download

EdenkobenEdenkoben (ots)

Wegen der Straftat "Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" ermittelt die Polizei Edenkoben gegen unbekannte Personen, die am vergangenen Wochenende auf eine Fassade der Realschule Plus in der Weinstraße ein Hakenkreuz sprühten. Zudem wurde das Akronym A.C.A.B für "All Cops are Bastards" aufgesprüht. Hinweise zu den Unbekannten werden unter der Rufnummer 06323 9550 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell