Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Abgestellter PKW aufgebrochen

Bild-Infos

Download

EdenkobenEdenkoben (ots)

An einem Peugeot haben Unbekannte gestern Mittag (01.11.2020, ca. 15 Uhr) die Seitenscheibe eingeschlagen und eine Handtasche mit Bargeld und sonstigem diversem Inhalt entwendet. Der PKW wurde von einer 52 Jahre alten Frau an einem Wirtschaftsweg entlang der L 516 bei Edenkoben abgestellt. In dem Zusammenhang wird ein dunkelfarbener VW Bus T 5 gesucht, der zur Tatzeit mit drei unbekannten Männern besetzt war. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell