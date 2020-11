Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: versuchter Einbruch in Tankstelle mit gestohlenem Pick-Up

Annweiler/AlbersweilerAnnweiler/Albersweiler (ots)

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Lagerhalle des Steinbruchs in Albersweiler einen weißen Ford Ranger, sowie die amtlichen Kennzeichen KH-SW 240 und KH-SW 20. Am Montag, den 02.11.2020, gegen 02:30 Uhr, nutzen die Täter den gestohlenen Pick-Up, um einen Einbruch in die Shell-Tankstelle in Annweiler zu begehen. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Verkaufsraum, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Nach Auslösen der Alarmanlage ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht mit dem benannten Fahrzeug. Im Zuge der Ermittlungen konnte eruiert werden, dass mindestens drei Personen an der Tat beteiligt waren. Sachdienliche Hinweise zu den Taten und dem entwendeten Fahrzeug nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

