Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelmarkt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag 12.09.2020 gegen 17:00 Uhr betraten ein Mann und eine Frau gemeinsam mit einem Kleinkind in einem Kinderwagen die Filiale eines Lebensmittelmarktes an der Straße Portenhövel. Im Markt packten sie diverse Gegenstände in den mitgeführten Kinderwagen. Den Kassenbereich durchquerten sie ca. eine Stunde später ohne die Waren bezahlt zu haben. Als sie von einem Ladendetektiv im Eingangsbereich auf den Diebstahl angesprochen wurden, stieß der Mann den Mitarbeiter zu Boden und beide Personen flüchteten mit dem Kinderwagen samt Beute in Richtung Kurfürstenstraße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß ,kurze Haare, 2-3 Tage-Bart, kräftige Statur, Tattoo auf dem Unterarm, helles t-shirt, kurze Hose.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, stabile Statur, schulterlange braun-blonde Haare, brauner bauchfreier Pullover, helle Jogginghose.

Das Kleinkind ist ca. 1 Jahr alt und wurde in einem grauen Kinderwagen mitgeführt.

Hinweise zu den Personen bitte an die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell