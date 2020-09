Kreispolizeibehörde Kleve

Am Samstag, 12.09.2020 gegen 16:20 Uhr kommt es im Kreuzungsbereich der Gelderner Straße mit der Kevelaerer Straße in Issum zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 15jährige Fahrradfahrerin aus Geldern befährt die Gelderner Straße in Richtung Ortsmitte und will die Kevelaerer Straße hierzu überqueren. Im Kreuzungsbereich prallt sie gegen den PKW einer 37jährigen Issumerin, die ihrerseits die Kevelaerer Straße aus Richtung Kapellen kommend in Fahrtrichtung B 58 befährt. Beim Zusammenstoß wird die 15Jährige schwer verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wird sie mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die Unfallstelle ist bis zum Ende der Unfallaufnahme gegen 19:00 Uhr gesperrt, die Verkehrsregelung erfolgt durch Polizeibeamte. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Fahrzeuge sichergestellt. Die Unfallbeteiligten sowie Angehörige werden durch den polizeilichen Opferschutz betreut. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern, Telefon 02831 / 1250.

