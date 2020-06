Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.06.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Unfallflucht wird Trunkenheitsfahrt

Nachdem er am Donnerstagnachmittag zwischen Bad Wimpfen und Bad Rappenau von einem Audi abgedrängt wurde ist ein Motorradfahrer seinen Führerschein los. Der 42-Jährige war mit seiner Honda gestürzt, nachdem er von einem dunklen Audi auf der Landstraße in Fahrtrichtung Heimsheim überholt wurde. Der unbekannte Autofahrer drängte den Honda-Lenker gegen 16 Uhr beim Einscheren von der Fahrbahn ab, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Den Unfall zeigte der 42-Jährige jedoch erst knapp zwei Stunden später an. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei ihm fest. Ein Alkoholtest ergab 1,5 Promille. Der Motorrad-Fahrer musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss rechnen. Weiter sucht die Polizei Zeugen des Überholmanövers zwischen Bad Wimpfen und Bad Rappenau. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf den Fahrer des Audis geben kann wird gebeten sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Gundelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Schaden von etwa 2.000 Euro bleibt ein 29-Jähriger sitzen, sollte ein Unfallverursacher nicht gefunden werden. Der Hyundai des Mannes wurde am Donnerstag zwischen 07.15 Uhr und 17.40 Uhr in der Obergriesheimer Straße von einer unbekannten Person mit ihrem vermutlich blauen Fahrzeug in Gundelsheim beschädigt. Der Verursacher blieb an dem hinteren Kotflügel des Hyundai hängen und hinterließ blauen Lack. Wer hat den Unfall gesehen und kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Erlenbach: Rechter Fahrtstreifen der A6 in der Baustelle gesperrt

Vermutlich aufgrund der schmalen Fahrbahn touchierte ein 51-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die Betonleitwand im Baustellenbereich der Autobahn 6. Der Mann war am Freitagmorgen gegen 9 Uhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrtstreifen in Richtung Nürnberg unterwegs. Vor dem Autobahnkreuz Weinsberg kollidierte der LKW mit der Betonleitwand. Dabei riss er sich seinen Kraftstofftank auf und verlor mehrere hundert Liter Diesel. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der Diesel musste durch eine Spezialfirma gebunden werden. Der rechte Fahrtstreifen ist bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt.

Kirchardt: Ein Schwer- und ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A6 vor der Anschlussstelle Bad Rappenau wurde am Freitagvormittag ein 35-Jähriger schwer und ein 43-Jähriger leicht verletzt. Der 35-Jährige war mit seinem Iveco-Kleintransporter aus bislang unbekannter Ursache auf den vorausfahrenden LKW des 43-Jährigen aufgefahren. Der LKW-Fahrer war gegen 10.45 Uhr auf dem rechten Fahrtstreifen in Richtung Nürnberg unterwegs und musste verkehrsbedingt abbremsen, als ihm der Iveco auffuhr. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall sind Motoröl und Kraftstoff ausgelaufen. Für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten war der der rechte Fahrstreifen bis 14.30 Uhr gesperrt.

