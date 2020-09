Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand einer Mobiltoilette/ Fassade der Turnhalle beschädigt

Kleve-Rindern (ots)

In der Nacht von Freitag (11.09.2020) auf Samstag (12.09.2020) wurden durch unbekannte Täter eine Mobiltoilette in Kleve-Rindern auf dem Drususdeich in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde die frisch renovierte Turnhallenfassade ebenfalls beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen und Personen nimmt die Polizei Kleve unter: 02821 5040 entgegen.

