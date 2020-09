Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Brand/ Großbrand einer Firmenhalle

Kleve (ots)

Am Donnerstagmorgen (10. September 2020) gegen 09.50 Uhr fing eine Halle einer Firma an der Straße Im Winkel aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Mit einem Großaufgebot an Löschfahrzeugen gelang es der Feuerwehr den Brand gegen 11 Uhr unter Kontrolle zu bekommen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung rundum den Brandort gebeten sich in geschlossene Räume zu begeben und Fenster sowie Türen zu schließen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Ermittlungen des Fachkommissariats zur Brandursache dauern noch an. Ein Brandsachverständiger wurden hinzugezogen. (as)

