Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen AKU 733 aus Innenhof entwendet

Goch (ots)

Im Zeitraum von Montag (07.09.2020) bis Donnerstag (10.09.2020) entwendete ein unbekannter Täter auf der Mühlenstraße das Kleinkraftrad eines 23-Jährigen Gochers.

Der 23-Jährige hatte sein blaues Kleinkraftrad der Marke MBK am Montag gegen 20:00 Uhr mit Lenkradschloss gesichert im Innenhof eines Hauses an der Mühlenstraße abgestellt und am Donnerstag gegen 12:00 Uhr den Diebstahl bemerkt.

Zur Tatzeit war das Versicherungskennzeichen AKU 733 am Kleinkraftrad angebracht.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

