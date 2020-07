Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vandalismus an Autos - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Preußisch Oldendorf (ots)

In der Nacht zu Freitag zogen Vandalen eine Spur der Verwüstung durch Preußisch Oldendorf sowie die Orte Harlinghausen und Getmold. Ersten Erkenntnissen zufolge zerstachen die Unbekannten scheinbar wahllos an über 40 Autos einen oder zum Teil mehrere Reifen. Um den Ganoven habhaft zu werden, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in den Abendstunden des Donnerstags oder in der Nacht zu Freitag ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei zu wenden.

Die Reihe von Anrufen auf der Leitstelle begann gegen 5.30 Uhr. Hier wurden in Getmold die ersten zerstochenen Reifen gemeldet. Weitere Anrufe gingen bis in die Mittagsstunden ein. Einige Betroffene suchten zudem direkt die Polizeiwache in Lübbecke auf. Aktuell gehen immer noch Anzeigen ein. Betroffen sind fast alle Straßenzüge der Orte. Der oder die Täter stachen mit einem unbekannten spitzen Gegenstand in die Reifen und zerstörten sie dadurch. Die Aggression wandte sich auf am Straßenrand aber auch auf Grundstücken abgestellte Fahrzeuge. Die Schadenssumme ist derzeit nicht zu beziffern, wird sich aber im höheren vierstelligen Bereich bewegen.

