Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vanadalen im Kindergarten: Glasscherben im Außenbereich verteilt

Espelkamp (ots)

Vandalen haben kürzlich auf dem Gelände des AWO-Kindergarten an der Rahdener Straße ihr Unwesen getrieben. So beschädigten sie mit mehreren Einstichen ein Sonnensegel. Viel gefährlicher war jedoch, dass sie auf dem Außengelände an einigen Stellen Scherben von zertrümmerten Glasflaschen derart auf dem Boden verteilten, dass sich die Kinder beim Spielen hätten verletzen können. Eine verantwortliche Erzieherin hatte am Dienstagmorgen zu Arbeitsbeginn die Gefahrenstellen jedoch rechtzeitig bemerkt und beseitigt.

Zudem erstattete die Einrichtung Anzeige bei der Polizeiwache Espelkamp. Die Beamten suchen nun Zeugen, denen in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen, 7 Uhr, Personen im Umfeld des Kindergartens aufgefallen sind. Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

