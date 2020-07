Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer touchiert Motorrad auf der Schnathorster Straße - Polizei sucht Zeugen

Lübbecke (ots)

Am Freitag vergangener Woche hat ein 18-jähriger Motorradfahrer bei der Polizei in Unna einen Verkehrsunfall gemeldet, der sich auf der Schnathorster Straße in Nettelstedt ereignete. Die heimischen Beamten suchen nun den beteiligten Autofahrer sowie Zeugen des Vorfalls.

Der 18-Jährige gab zu Protokoll, das er am 3. Juli gegen 15 Uhr mit seiner Suzuki in Richtung der Kuppe des Wiehengebirges gefahren sei, als ihn in dem kurvenreichen Streckenabschnitt zwischen Nettelstedt und Schnathorst ein Pkw in einer Kurve überholt habe. Dabei sei es zu einer kurzen Berührung zwischen den Fahrzeugen gekommen, woraufhin er mit seiner Maschine stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Autofahrer habe seine Fahrt in Richtung Schnathorst fortgesetzt, so der 18-Jährige weiter. Hinweise werden von den Beamten des Verkehrskommissariats in Lübbecke erbeten unter Telefon (05741) 2770.

