Polizei Mettmann

POL-ME: Dachstuhlbrand an der Pastor-Löh-Straße - Langenfeld - 2008017

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Langenfeld bereits mit eigener Pressemitteilung / ots ( als PDF in Anlage / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120060/4669549 ) vom gleichen Tag berichtete, kam es Montagnachmittag des 03. August 2020, gegen 14.10 Uhr, zu einem Dachstuhlbrand an der Pastor-Löh-Straße in Langenfeld-Richrath.

Durch das schnelle Eingreifen der Langenfelder Feuerwehr, insbesondere durch das Entfernen von Dachziegeln und Verkleidungselementen an der Fußfette des Dachstuhls, konnte der Entstehungsbrand schnell gelöscht und eine weitere Brandausbreitung auf den gesamten Dachstuhl verhindert werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache kamen zu dem Ergebnis, dass das Feuer im fahrlässigen Umgang mit einem Gasbrenner entstand. Den entstandenen Gebäude- und Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 5.000,- Euro.

