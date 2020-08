Polizei Mettmann

POL-ME: Vier Verletzte und ein hoher Sachschaden bei Auffahrunfall - Wülfrath - 2008015

Mettmann (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Wilhelmstraße in Wülfrath am Montagnachmittag (03. August 2020) wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Der Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf mindestens 13.000 Euro geschätzt.

Das war passiert:

Gegen 15:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Wülfrather mit seinem VW Polo die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Mettmanner Straße. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Tönisheider Straße stieß der 20-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache mit einem vor ihm verkehrsbedingt wartenden VW Passat zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Passat auf den ebenfalls vor ihm verkehrsbedingt wartenden Ford Mondeo geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt, der geschätzte Gesamtsachschaden wird auf 13.000 Euro beziffert.

Sowohl der 20-jährige Fahrer des VW Polo, sein ebenfalls 20-jähriger Beifahrer, der 45-jährige Fahrer des VW Passat und die 47-jährige Beifahrerin des Ford Mondeo wurden bei dem Auffahrunfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der VW Polo sowie der VW Passat waren durch die Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

