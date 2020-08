Polizei Mettmann

POL-ME: 19-Jähriger beraubt - Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Velbert - 2008016

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagabend (03. August 2020) wurde ein 19-jähriger Velberter an der Einmündung Ohmstraße / Von-Laue-Straße in Velbert beraubt. Die Tatverdächtigen, vier Jugendliche, flohen anschließend unerkannt in Richtung Birther Straße. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen.

Das war passiert:

Gegen 19:45 Uhr hielten sich ein 18- und ein 19-jähriger Velberter auf einer Parkbank an der Einmündung Ohmstraße / Von-Laue-Straße in Velbert-Birth auf, als sie von einer Gruppe von vier Jugendlichen angesprochen wurden. Schnell sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in dessen Verlauf einer der jugendlichen Tatverdächtigen dem 19-Jährigen die Airpods entwendete. Bei dem Versuch, die Kopfhöhrer wieder an sich zu nehmen, schubste ein weiterer Jugendlicher den Velberter zu Boden, wobei sich dieser leicht verletzte. Ein weiterer, ihm unbekannter jugendlicher Tatverdächtiger, entwendete zudem das Portemonnaie des 19-Jährigen. Anschließend entfernten sich alle Vier fußläufig in Richtung Birther Straße / "Birther Kreisel".

Die Beschuldigten können von dem Geschädigten sowie dem 18-jährigen Zeugen lediglich dahingehend beschrieben werden, dass sie schwarze Sporthosen getragen und Sporttaschen mitgeführt hätten. Alle Vier seien im Alter von 15-16 Jahren gewesen, zwei Personen hätten schwarze, nach hinten gestylte Haare gehabt. Eine Person habe ein weißes T-shirt getragen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Raub eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen tätigen können, oder den Vorfall beobachtet haben, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell