Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

13-Jährige leicht verletzt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (10.09.2020) wurde gegen 07:30 Uhr ein 13-jähriges Mädchen aus Geldern bei einem Verkehrsunfall an der Straße "Issumer Tor" leicht verletzt.

Die 13-Jährige wollte von der Friedrich-Spee-Straße kommend, am Zebrastreifen die Straße "Issumer Tor" überqueren und stieg dazu von ihrem Fahrrad. Ein LKW, der zunächst am Zebrastreifen hielt fuhr an, als das Mädchen auf die Straße trat. Der LKW berührte das Mädchen, wodurch es zusammen mit dem Fahrrad stürzte und leichte Verletzungen am Knie erlitt.

Der Fahrer des LKW kümmerte sich nicht weiter und setzte seine Fahrt fort, ohne nach der 13-Jährigen zu sehen.

Hinweise zum flüchtigen LKW oder zum Fahrzeugführer nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell