Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken- Diebstahl/ Zwei Diebe gewinnen Vertrauen einer älteren Frau

Kerken (ots)

Zwei unbekannte Täter gewannen am Donnerstag (10. September 2020) das Vertrauen einer 89 Jahre alten Frau aus Kerken, als man sich auf dem Friedhof begegnete. Sie verwickelten die Kerkenerin in ein Gespräch, das die 89-Jährige veranlasste, die ihr unbekannten Männer zu sich nach Hause auf einen Kaffee einzuladen. Im guten Glauben trank man auf der Terrasse des Hauses einen Kaffee, als einer der Männer nach Schmuck für einen Trick fragte, den er vorführen wolle. Bereitwillig holte die Kerkenerin u.a. zwei Ringe. Nachdem einer der Diebe der Dame noch mit dem Abwasch half, flüchteten beide durch die Haustür in Richtung Straelener Straße und weiter in Richtung Weststraße. Einer der Diebe ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 1,90 m groß und hat dunkle kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und eine Jeanshose. Der Andere sei circa 20 Jahre alt, 1,75- 1,80 m groß und hat kurze dunkelbraune Haare. Er habe eine schlanke Statur und habe zur Tatzeit eine schwarze Lederjacke getragen. Hinweise zu den beiden Personen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

