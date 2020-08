Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: E-Scooterfahrer in "Schlangenlinien" unterwegs - Führerschein wegen des Verdachts der Alkoholeinwirkung sichergestellt

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 30.08.2020 war ein 22-Jähriger auf einem E-Scooter auf der Servatiusstraße in Richtung Dottendorf unterwegs. Hier fiel er der Besatzung eines Funkstreifenwagens auf, da der junge Mann in gut sichtbaren "Schlangenlinien" unterwegs war. Die Polizist*innen hielten den jungen Mann daraufhin an und kontrollierten ihn. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,4 Promille ergeben hatte, wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des 22-Jährigen sicher und legten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr vor.

Das zuständige Verkehrskommissariat übernimmt nun die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall.

