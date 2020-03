Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zurückweisung an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz-Kreuzlingen

Konstanz (ots)

Bundespolizisten überprüften gestern (01.03.) Abend gegen 20:30 Uhr an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz-Kreuzlingen Reisende in einem Fernreisebus. Ein 69-jähriger Reisender konnte sich den Beamten gegenüber mit einem gültigen serbischen Reisepass ausweisen, allerdings das zur Einreise in das Bundesgebiet und dem Aufenthalt hierfür notwendige Visum nicht vorlegen. Der Mann wurde wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise beanzeigt. Nach Abschluss der Maßnahmen ist der Mann zurückgewiesen worden.

Werle

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288 - 104 (zentral: -0)

Mobil: 0175 901 8776

Fax: 07531 1288 - 199

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell