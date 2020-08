Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Rheinufer: Kontrollen in der Nacht zu Samstag

Bonn (ots)

Bei erneuten gemeinsamen Kontrollen zeigten sich am späten Abend des 28.08.2020 wieder rund 70 Einsatzkräfte an den Rheinufern und in der Innenstadt. Die am Bonner und Beueler Rheinufer sowie im Hofgarten und am Kaiserplatz angetroffenen Personen gaben den Beamtinnen und Beamten der Bonner Polizei und des Stadtordnungsdienstes allerdings nur in wenigen Fällen Anlass zu Einschreiten. Die Einsatzkräfte kontrollierten im Einsatzzeitraum insgesamt 54 Personen, 36 davon erhielten dabei Platzverweise.

Gegen 00:15 Uhr wurden Beamte am Kaiserplatz/Ecke Kaiserstraße von einem Zeuge angesprochen der angab, dass zwei Freundinnen von einem Mann am Hofgarten unsittlich berührt wurden. Ein 31-jähriger Tatverdächtiger konnte dabei von den Einsatzkräften gestellt werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und ersten Ermittlungen im Polizeipräsidium wurde der Mann wieder entlassen. Gegen ihn wird nun weiter ermittelt.

Ab 00:30 Uhr leerten sich die Rheinufer spürbar. Stadt und Polizei werden die Schwerpunktkontrollen, die seit Juni 2020 an den Wochenenden stattfinden, weiter fortzusetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0175 7251393



Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell