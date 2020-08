Polizei Bonn

POL-BN: Weststadt: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am 28.08.2020, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich in der Bonner Weststadt ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrgäste eines Linienbusses verletzt wurden: Zur Unfallzeit war der 46-jährige Fahrer eines Linienbusses auf dem rechten Fahrstreifen der Endenicher Straße in Fahrtrichtung Endenich unterwegs. Nach dem aktuellen Sachstand wurde der Bus dann von einem schwarzen Pickup überholt. Der Fahrer dieses Wagens bog dann nach dem aktuellen Erkenntnisstand unmittelbar vor dem Linienbus nach rechts in die Karlstraße ab. Der Busfahrer bremste sein Fahrzeug daraufhin stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch dieses Manöver kamen mehrere Fahrgäste in dem Bus zu Fall: Eine 46-jährige Frau zog sich hierbei Verletzungen zu - sie wurden durch die alarmierten Rettungskräfte vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwei weitere Fahrgäste, eine Frau (19) und ein Mann (20), zogen sich in dieser Situation ebenfalls Verletzungen zu, die durch die Rettungskräfte vor Ort versorgt wurden. Die parallel zur Unfallaufnahme eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Feststellung des schwarzen Pickup / des Fahrers. Das zuständige Verkehrskommissariat 1 übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell