Polizei Bonn

POL-BN: Pkw-Aufbruch in Bad Godesberg - Polizei fahndet nach Tatverdächtigen

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 27.08.2020 machten sich bislang unbekannte Täter an einem auf der Basteistraße in Bonn-Rüngsdorf geparkten Kleinwagen zu schaffen:

Gegen 23:30 Uhr wurde ein Anwohner durch Geräusche auf der Straße aufmerksam - bei seiner Nachschau beobachtete er verdächtige Personen, die sich augenscheinlich an dem abgestellten Auto zu schaffen machten. Der Zeuge beobachtete drei Personen, die nach dem aktuellen Sachstand die Beifahrertüre gewaltsam öffneten und aus dem Wageninnern elektronische Instrumente des Fahrzeugs entwendeten. Die Beobachteten liefen dann vom Ort des Geschehens davon. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der mutmaßlichen Täter, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

Alle drei

etwa 180 cm groß eher schlanke Statur bekleidet mit Kapuzenpullis und Mund-Nasen-Masken

Das zuständige KK 35 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen zu dem geschilderten Tatgeschehen oder zu den beschriebenen Personen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell