Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall zwischen Neuwied und Torney - Fahrbahn musste gesperrt werden

Neuwied (ots)

Am Sonntag den 16.08.2020 ereignete sich gegen 20:40 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher befuhr die B256 in Richtung Neuwied. Kurz nach der Abfahrt Torney kam er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und touchierte zunächst die linke Schutzplanke. Hierbei löste sich sein linkes Vorderrad und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Anschließend touchierte er die rechte Schutzplanke und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Zwei weitere PKW touchierten das auf der linken Fahrspur liegende Vorderrad und erlitten ebenfalls Sachschaden. An einem der beiden Fahrzeuge wurde die Ölwanne beschädigt, sodass Öl auf die Fahrbahn austrat. Keines der drei Fahrzeuge war noch fahrbereit. Die B256 konnte in FR Neuwied nach kurzer Zeit einspurig geöffnet werden, in FR Rengsdorf blieben beide Fahrspuren für etwa 1,5 Stunden gesperrt

