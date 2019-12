Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kioskeinbrecher knacken Schloss

Menden (ots)

In der Nacht auf Donnerstag knackten unbekannte Täter das Schloss zu einem Kiosk an der Hauptstraße. Aus dem Innenraum verschwanden Tabak, Alkohol und eine Dose Kleingeld. Die Täter richteten Sachschaden an und verschwanden unerkannt. Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen (9099-0).

