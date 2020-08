Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Transporter entfernte sich nach Verkehrsunfall

Altenkirchen (ots)

Am 18.08.2020 gegen 11:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des TOOM-Baumarktes in Altenkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Kleintransporter der Marke FIAT Ducato, besetzt mit zwei männlichen Personen, stieß beim rückwärtigen Ausparken gegen einen dahinter fahrenden schwarzen Mercedes. Anschließend betrachteten beide Personen den Schaden, montierten die eigenen Kennzeichen ab und entfernten sich vom Unfallort ohne ihren Pflichten nachzukommen. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Altenkirchen in Verbindung zu setzten.

