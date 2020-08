Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dierdorf: Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Dierdorf (ots)

Am Dienstag, den 17.08.2020, um 01:45 Uhr, wurde im Rahmen der Streife ein PKW in der Ziegeleistraße in Dierdorf kontrolliert. Während der Kontrolle konnten beim 28-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Beweisanzeichen festgestellt werden. Darüber hinaus konnten bei der darauffolgenden Durchsuchung im PKW Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus wurde eine Blutprobe entnommen.

Es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Strafverfahren eingeleitet.

