POL-DU: Ruhrort: Mutmaßliche Räuber in Untersuchungshaft - Fahndungserfolg für Duisburger Polizei

Fünf männliche Tatverdächtige sollen bereits am Freitag (8. Mai, 23:20 Uhr) einen 18-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben. Als der junge Mann aus einem Haus auf der Fürst-Bismarck-Straße kam, erwartete ihn das Quintett bereits. Ohne Vorwarnung sollen die Beschuldigten auf ihr Opfer eingeschlagen und eingetreten haben. Sie erbeuteten eine Umhängetasche und flüchteten in Richtung Friedrichsplatz. In der Tasche befand sich die Geldbörse des 18-Jährigen, der mit einem Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus kam.

Ein Zeuge (19) informierte die Polizei, die sofort eine Fahndung unter Beteiligung zahlreicher Streifenwagen einleitete.

Auf Grund der detaillierten Personenbeschreibung der Tatverdächtigen, gelang es den Polizeikräften drei Männer (19,19,20) in Tatortnähe festzunehmen. Das Trio steht im dringenden Tatverdacht, den Raubüberfall begangen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden sie wegen des Verdachts des schweren Raubes einem Richter vorgeführt, der für alle Untersuchungshaft anordnete.

Der Bruder eines mutmaßlichen Räubers (20) soll laut Zeugenaussagen ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein. Es folgte eine Wohnungsdurchsuchung, bei der zwei Mobiltelefon sichergestellt werden konnten. Der Mann wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft ebenfalls einem Haftrichter vorgeführt.

Nach dem fünften Tatbeteiligten fahndet die Polizei derzeit noch.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht weiterhin Zeugen, die den Raubüberfall beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

