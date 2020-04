Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stockacher Straße - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Mittwochabend, zwischen 20.00 Uhr und 20.10 Uhr, auf dem Kaufland-Parkplatz an der Stockacher Straße gekommen. Dort fuhr ein Unbekannter gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Renault Kadjar und flüchtete anschließend. An dem schwarzen Renault entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

