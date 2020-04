Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

VS) Einbruch in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet Niederwiesen (13.04.2020 - 14.04.2020)

Bräunlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Straße "In Stetten", der im Zeitraum von Ostermontagnachmittag bis Dienstagfrüh begangen wurde.

Unbekannte Täter begaben sich in diesem Tatzeitraum unberechtigt auf das Betriebsgelände und betraten dort eine Fertigungshalle, von der aus sie sich gewaltsam Zutritt in mehrere Büroräume verschafften. Nach der ebenfalls gewaltsamen Öffnung mehrerer verschlossener Türen und Schreibtisch-Container in dem Bürokomplex entwendeten sie dort aufgefundenes Bargeld. Der durch die Tatverdächtigen verursachte Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell