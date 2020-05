Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer hat am Montagabend (11. Mai, 23:43 Uhr) im Kreuzungsbereich der Schill- und der Turmstraße nicht auf die Vorfahrt einer 18-Jährigen geachtet. Durch den Zusammenstoß kollidierte ihr Toyota mit einem geparkten Pkw, der wiederum in ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde. Der 23-Jährige und die junge Frau kamen für stationäre Behandlungen in Krankenhäuser.

