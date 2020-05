Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Gabelstaplerfahrer touchiert Baumarktkundin

Duisburg (ots)

Im Drive In-Bereich eines Baumarktes an der Keniastraße hat ein 44-jähriger Gabelstapelfahrer am Montagvormittag (11. Mai, 11:10 Uhr) eine Kundin beim Rückwärtsfahren übersehen. Sie stießen zusammen. Dabei verletzte sich die 40-Jährige am rechten Bein. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Beamten nahmen den Unfall auf und schrieben eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (stb)

