Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Handy geraubt und ins Gesicht geschlagen

Duisburg (ots)

Eine Gruppe von sieben bis acht Jugendlichen hat am frühen Samstagabend (9. Mai, 17:50 - 18 Uhr) zwei Teenager an der Mülheimer Straße eingekreist. Sie nahmen einem 15-jährigen Duisburger das Handy ab und schlugen seinem Begleiter (14) ins Gesicht. Nach dem Raub flüchteten die Täter in Richtung Pappenstraße. Sie sollen zwischen 15 und 17 Jahre alt sein. Drei von ihnen können Zeugen näher beschreiben: Der erste Unbekannte hat schwarze längere, zum Afro-Schnitt nach oben gekämmte Haare, ist 1,75 Meter groß und schlank. Er trug zur Tatzeit ein neonorange-farbenes T-Shirt und eine graue Sweatjacke. Derjenige, der das Mobiltelefon an sich nahm, ist etwa 1,80 Meter groß, hat kurze dunkelblonde Haare und war mit einer hellgrauen Jacke und einer graublauen Jeans bekleidet. Der Täter, der zuschlug, ist etwa 1,40 Meter groß, sportlich und hat kurze blonde Haare. Er trug am Samstag ein weißes T-Shirt. Zeugen, die Angaben zu der Gruppe machen können, melden sich bitte bei der Kripo (KK 13) unter der Rufnummer 0203 2800.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell