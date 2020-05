Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Alkoholisierter BMW-Fahrer rammt fünf Pkw und Laterne

Duisburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. Mai, 01:00 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sechs Pkw und eine Straßenlaterne beschädigt wurden. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer war auf der Fröbelstraße (Einbahnstraße) in Richtung Heerstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 52 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte nacheinander mit insgesamt fünf Pkw, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Teilweise wurden diese aufeinander geschoben, wobei der vorderste noch gegen eine Laterne prallte. Bei dem BMW lösten beide Airbags aus, das rechte Vorderrad wurde abgerissen sowie die komplette rechte Fahrzeugseite deformiert. Der Fahrer blieb unverletzt, die Sachschäden werden auf insgesamt 21.100 EUR geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, deshalb musste er zur Blutprobenentnahme mit zur Wache. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

