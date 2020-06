Polizei Mettmann

POL-ME: Nachtragsmeldung zu Raub auf Spielhalle an der Oststraße - Velbert - 2006121

Mettmann (ots)

Wie bereits in unserer Pressemitteilung vom heutigen Freitag (19. Juni 2020) mit der ots-Nr. 2006116 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4628391) bekannt gegeben wurde, kam es am frühen Donnerstagabend (18. Juni 2020) zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle an der Oststraße in Velbert-Mitte durch zwei bisher unbekannte Männer.

Im Rahmen weitergehender Zeugenvernehmungen und kriminalpolizeilicher Ermittlungen gibt das zuständige Kriminalkommissariat nun eine detaillierte Personenbeschreibung der derzeit noch nicht identifizierten Räuber bekannt.

Die flüchtigen männlichen Tatverdächtigen, im Alter von circa 20-30 Jahren, können demnach folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person:

- circa 170 cm groß - normale Statur - bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarz-weiß karierten Jacke mit einer schwarzen Kapuze, die er auf dem Kopf trug - trug eine schwarze Cappy unter der Kapuze - maskiert mit rotem Tuch mit weißen Muster über Mund und Nase - schwarze Handschuhe - rote Sportschuhe, seitlich mit dem Buchstaben "N" - führte ein Küchenmesser bei sich mit circa 20 cm langer weißer Klinge und hellgrünem Griff

2. Person

- circa 180 cm groß - normale Statur - dunklere Hautfarbe als die erste Person - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke mit weißer Aufschrift / Emblemen an der linken Brust, dem rechten Arm und hinten rechts am Nacken-Schulterbereich - trug eine blaue Cappy mit weißem Emblem - war maskiert mit roter Maske oder rotem Tuch mit weißem Muster über Mund und Nase - trug grüne Handschuhe - Sportschuhe in unbekannter Farbe - führte eine graue Tüte / Beutel bei sich

Sachdienliche Angaben zu Herkunft, Verbleib und Identität der Räuber wie auch zu verdächtigen Beobachtungen vor, während und nach der Tat, die in einem Zusammenhang zum Raubüberfall stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

