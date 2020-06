Polizei Mettmann

POL-ME: Brandstiftung in leerstehendem Wohnhaus - Polizei stellt jugendliches Trio - Ratingen - 2006119

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Drei Jugendliche wurden am Donnerstagnachmittag (18. Juni 2020) bei einer Brandstiftung in einem leerstehenden Haus an der Teichstraße in Ratingen durch die Polizei gestellt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand nur ein geringer Sachschaden. Gegen die jungen Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sie wurden auf der Polizeiwache an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Das war passiert:

Gegen 17:50 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen, dass sich mehrere Jugendliche gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Haus an der Teichstraße in Ratingen verschafft hätten. Die Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten das Gebäude und trafen im Dachgeschoss auf drei Personen. Als diese die Polizei bemerkten, verbarrikadierten sie die Zugangstür. Trotz mehrfacher Aufforderung, diese zu öffnen, verweigerten sie den Polizisten den Zugang. Kurz darauf stellten die Beamten fest, dass die Jugendlichen hinter der Tür augenscheinlich am Zündeln waren, weshalb sie die Tür gewaltsam öffneten.

Die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das auf dem Holzfußboden entfachte Feuer schnell löschen, mussten hierzu jedoch zunächst die Hauseingangstür gewaltsam öffnen, um sich so ausreichend Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Die Jugendlichen, zwei 15-Jährige und eine 13-Jährige, wurden aus dem bereits stark verrauchten Dachgeschoss in Sicherheit gebracht und noch vor Ort erstmedizinisch versorgt.

Die jugendlichen Straftäter wurden zur Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell