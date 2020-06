Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht 31-Jährigen mit 1,3 Promille aus dem Verkehr - Ratingen - 2006118

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend (18. Juni 2020) zog die Polizei einen alkoholisierten 31-Jährigen Ratinger im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Straße "Rehhecke" in Ratingen aus dem Verkehr. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein des Ratingers.

Das war passiert:

Gegen 23:15 Uhr fiel einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung der Fahrer eines VW Golf auf, welcher die Straße "Rehhecke" in Fahrtrichtung "Krummenweger Straße" in Ratingen-Lintorf befuhr. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte in der Atemluft des 31-jährigen Ratingers Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,3 Promille (0,65mg/l) auffallend positiv. Der Fahrer wurde zur Polizeiwache Ratingen gebracht, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe zur weiteren Beweisführung angeordnet und durchgeführt wurde.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 31-Jährigen ein und beschlagnahmten seinen Führerschein. Bevor er von der Polizeiwache entlassen wurde, untersagten die Beamten dem Ratinger das Führen jeglicher führerscheinpflichtiger Fahrzeuge bis auf weiteres.

