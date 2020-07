Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Raub, Sachbeschädigung/Körperverletzung/Bedrohung

Reutlingen (ots)

Mit Motorrad auf Streifenwagen geprallt (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend ist es in Reutlingen, an der Kreuzung Karlstraße/Eberhardstraße/Unter den Linden, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Streifenwagen der Polizei gekommen, bei welchem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 19.07 Uhr fand im Bereich der Karlstraße eine Fahrraddemonstration statt, welche von der Karlstraße über die Eberhardstraße und rechts Unter Linden ihren Verlauf nehmen sollte. Die Demonstration fand auf der Rechtsabbiegespur statt. Hierzu war die Karlstraße kurzfristig gesperrt worden. Das Dienstfahrzeug fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht zur Absicherung auf der rechten Geradeausspur. Im Einmündungsbereich Unter den Linden wollten die Beamten ihr Fahrzeug wenden, um die Demonstration dann nach hinten abzusichern. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich, nach Zeugenaussagen mit stark beschleunigender Geschwindigkeit, der 20-jährige Suzuki-Fahrer auf der linken Geradeausspur der Einmündung. Er erkannte den wendenden Streifenwagen zu spät und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Hierbei kam er zu Fall und rutschte zunächst mitsamt dem Motorrad frontal hinten links in das Dienstfahrzeug, wurde dann abgewiesen und kam auf der Gegenfahrbahn in Endlage. Am Zweirad und am Dienstfahrzeug entstand jeweils 4.000 Euro Sachschaden. Der Motorradfahrer kam stationär in ein Krankenhaus. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet unter Telefon 07071/972-8660 um Zeugenhinweise.

Esslingen (ES): Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer ist es am Samstagabend in der Hohenheimer Straße gekommen. Ein 20-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr gegen 19.45 Uhr mit seinem Kraftrad die Hohenheimer Straße aus Richtung Champagnestraße und wollte nach links in die Mutzenreisstraße abbiegen. Aufgrund des Rotlichts für Linksabbieger reduzierte er seine Geschwindigkeit bereits beim Heranfahren. Unvermittelt nahm er nach seinen Angaben einen durch die Luft fliegenden Gegenstand wahr, welchem er durch ein Ausweichmanöver und einer Vollbremsung ausweichen wollte. In der Folge fiel er mit dem Motorrad auf die Linksabbiegespur und verletzte sich dabei leicht. Am Zweirad entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. An der Unfallstelle fand er eine Ledermappe auf der Fahrbahn, bei welcher es sich vermutlich um den Gegenstand handelt. Von woher der fliegende Gegenstand kam, konnte bislang nicht geklärt werden. Zur Ermittlung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls, welche im Bereich der Hohenheimer Straße, Champagnestraße, Mutzenreisstraße unterwegs waren und entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 in Verbindung zu setzen.

Ostfildern (ES): Sachbeschädigung, Schlägerei und Bedrohung mit Kettensäge

Am Samstagabend eskalierte in Kemnat ein zunächst verbaler Streit um einen angeblich falsch geparkten Pkw und mündete in eine handfeste Auseinandersetzung mit Sachbeschädigung, Körperverletzung und Bedrohung. Ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw parkte gegen 18.45 Uhr vor dem Haus eines 46-jährigen Anwohners, um ein Kind aussteigen zu lassen. Eine 46-jährige Anwohnerin forderte ihn auf, das Fahrzeug zu entfernen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach. Nun kam der 46-jährige Anwohner hinzu und forderte ihn nochmals auf, das Fahrzeug wegzufahren. Es kam nun zum Streit, in der Folge schlugen sich beide mit den Fäusten. Weiterhin nahm der 46-Jährige einen herumliegenden Ziegelstein und schlug hiermit beide Seitenscheiben des geparkten Pkw ein. Nun holte der 31-Jährige eine Kettensäge aus seinem Fahrzeug, startete diese und ging bedrohlich auf den Anwohner und die Anwohnerin zu. Eine in der Nähe befindliche Polizeistreife traf rechtzeitig ein, um die Auseinandersetzung zu beenden. Die Kontrahenten erlitten durch die Schläge leichte Verletzungen. Zur Klärung des genauen Tathergangs wurden gegen beide Männer Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kirchheim (ES): Musikbox geraubt -Tatverdächtiger festgenommen

Am frühen Sonntag ist einem 16-Jährigen beim Freibad eine Musikbox geraubt worden. Der Jugendliche befand sich gegen 00.45 Uhr vor dem Eingang des Freibades Kirchheim und war in Begleitung eines 19-jährigen Bekannten. Dort wurden die beiden Personen von einer Gruppe von 4 Jugendlichen, in deren Begleitung sich auch eine weibliche Jugendliche befand, angesprochen. Zunächst wurde der 16-Jährige von einem 17-Jährigen nach Zigaretten gefragt und danach aufgefordert, seine in einer Bauchtasche mitgeführte Musikbox vorzuzeigen. Da er dies verweigerte, erhielt der Geschädigte durch den 17-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Auf dem Boden liegend wurde weiter durch den Angreifer auf das Opfer eingeschlagen und eingetreten. Hierbei war auch noch eine bislang unbekannte männliche Person von der Gruppe beteiligt. Im Anschluss raubte der 17-jährige Angreifer die Musikbox aus der Bauchtasche und flüchtete gemeinsam mit der Gruppe vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, konnte der 17- jährige Täter in der Umgebung festgenommen werden. Das Opfer wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und der Identität der anderen Flüchtigen dauern noch an.

Kirchheim (ES): Kind mit BMX-Rad gestürzt und schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Am Samstagnachmittag, gegen 18.30 Uhr, ist ein 8-jähriger Junge auf dem Skaterplatz beim Kirchheimer Freibad mit seinem BMX-Rad gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Das Kind war gemeinsam mit einer Gruppe von circa 10- bis 12-jährigen Kindern auf den Rampen des Parks unterwegs. Dabei verdrehte sich offenbar der Lenker seines Fahrrades, worauf der Junge über diesen nach vorne geschleudert wurde und mit dem Kinn voraus auf dem Boden aufschlug. Die anderen Kinder verständigten die sich in der Nähe befindliche Mutter des Verunfallten. Durch den Sturz zog sich der 8-Jährige so schwere Kopfverletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Die anwesenden Kinder und auch ein Mann, der den Rettungsdienst verständigte, waren beim Eintreffen der Polizeistreife nicht mehr vor Ort. Diese und mögliche andere Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 mit dem Polizeirevier Kirchheim in Verbindung zu setzen.

Denkendorf (ES): Unfall durch Ausweichmanöver

Am Samstagabend, gegen 22.45 Uhr, ist es auf der Körschtalstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 18-jährige Fahrer eines Audi war mit seinen zwei Begleitern, 17 und 19 Jahre alt, auf dem Weg von Denkendorf nach Deizisau und musste kurz vor dem Wanderparkplatz einem Reh ausweichen, das die Fahrbahn überqueren wollte. Der Fahrer konnte durch ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß mit dem Tier verhindern. Dabei kam der Pkw allerdings ins Schleudern und prallte seitlich mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen von der Fahrbahn circa 5 Meter entfernten Baum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden alle Insassen jeweils leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am stark beschädigten Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Dieser wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Fahrzeugführern und erheblichem Sachschaden ist es am Samstagabend in Balingen gekommen. Ein 79-jähriger Fahrzeugführer befuhr gegen 18.07 Uhr mit seinem Mercedes-Benz die Marienstraße und missachtete dabei die Vorfahrt der von rechts aus der Stauffenbergstraße kommenden 46-jährigen BMW-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Personenkraftwagen. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 40.000 Euro.

