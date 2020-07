Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schlägereien, verunglückter Gleitschirmflieger, Brand, Unfälle, Personenkontrollen mit Widerstand

Reutlingen

Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Bewohner in einer Flüchtlingsunterkunft in der Ringelbachstraße ist es am Freitagabend gegen 19.45 Uhr gekommen. Ein 35-jähriger Gambier geriet mit einem 28-jährigen Nigerianer in Streit, in dessen Verlauf der Gambier mit der Faust geschlagen und leicht verletzt wurde. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe zum Streit ermittelt nun das Polizeirevier Reutlingen.

Neuffen (ES): Gleitschirmflieger verunglückt

Schwere Verletzungen hat ein 52-jähriger Gleitschirmflieger nach einem Luftunfall am Freitagabend am Hohenneuffen erlitten. Der Flieger war gegen 18.50 Uhr am Startplatz Nord Richtung Beuren bereits beim Start aufgrund einer Windböe und folgendem fehlerhaftem Bedienen der Bremsleine zu Boden gestürzt. Er musste von der Bergwacht aus dem steilen und unwegsamen Gelände unterhalb des Startplatzes geborgen werden. Durch die Rettungsleitstelle wurde ein Rettungshubschrauber hinzugezogen, der jedoch nicht zum Einsatz kam. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gefahren.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schlägerei in Gaststätte

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am frühen Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr zwischen dem Wirt einer Gaststätte und einer bislang unbekannten zwei bis dreiköpfigen Personengruppe in der Plieninger Straße in Echterdingen gekommen. Nachdem der Betreiber die Personengruppe im Zuge eines verbalen Streits aus der Gaststätte verwies, kam es im weiteren Verlauf zu einer Schlägerei. Durch hinzugeeilte Gäste konnten die Beteiligten getrennt werden. Die 2 bis 3-köpfige Personengruppe flüchtete hiernach in Richtung S-Bahnhof. Der Wirt sowie ein einschreitender Gast wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Eine Fahndung nach den geflüchteten Personen verlief erfolglos. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand ist es am frühen Samstagmorgen gegen 05.15 Uhr in der Schöttlingstraße gekommen. In einem Dreifamilienhaus stand beim Eintreffen der Rettungskräfte die Küche im ersten Obergeschoss in Vollbrand. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, ein 18-Jähriger aus der Brandwohnung konnte unverletzt von der Feuerwehr aus seiner Wohnung befreit werden. Er wurde dennoch vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen vergaß der 18-Jährige einen Topf mit Öl auf dem eingeschalteten Herd, welches sich dann entzündete. Der entstandene Schaden am Gebäude sowie am Inventar beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 100.000 Euro. Die Feuerwehr war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften und die Polizei mit drei Streifenbesatzungen vor Ort. Da zwei der drei Wohnungen im Gebäude nicht mehr bewohnbar sind, wurden die Bewohner anderweitig untergebracht. Glücklicherweise waren keine Verletzten zu beklagen.

Wernau (ES): Gruppe widersetzt sich Polizeikontrolle

Am Samstagmorgen um 00.10 Uhr ist es im Bereich des Bahnhofs Wernau zu einem Pfeffersprayeinsatz bei einer Personenkontrolle gekommen. Nach vorangegangener Wahrnehmung von Marihuanageruch hätte eine dreiköpfige Personengruppe kontrolliert werden sollen, welche sich zuvor vom Eisstadion in Richtung Bahnhof entfernte. Bereits hier fiel ein 21-Jähriger aus Wernau auf, weil er sich der Personenkontrolle entziehen wollte und einen Polizeibeamten körperlich anging. Zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen musste der betrunkene 21-Jährige fixiert werden. Mittlerweile war die Gruppe auf sieben Personen angestiegen, welche allesamt gegen die Maßnahmen lautstark protestierten. Da weder ein Abstand eingehalten noch die Anweisungen der Beamten befolgt wurden, folgte nach entsprechender Androhung der Einsatz von Pfefferspray. Zum Schluß konnte die Personenkontrolle in geordneten Bahnen verlaufen und Platzverweise ausgesprochen werden. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Wernau übernommen.

Esslingen (ES): Betrunken auf geparktes Fahrzeug geprallt und überschlagen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Fahrzeug sind die Rettungskräfte am frühen Samstagmorgen um 04.00 Uhr in die Hauptstraße ausgerückt. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die Hauptstraße in Richtung Esslingen-Mitte und stieß vermutlich wegen seiner alkoholischen Beeinflussung gegen einen, am rechten Fahrbahnrand abgestellten Citroen, der noch auf einen Skoda aufgeschoben wurde. Durch die Wucht des Aufpralles überschlug sich das Fahrzeug des Unfallverursachers und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde nach jetzigem Stand lediglich leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da bei der Unfallaufnahme beim Verursacher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der unfallbeschädigte Citroen und der VW Golf mussten von einem Abschleppunternehmen versorgt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Mann vor Ort.

Tübingen (TÜ): In einer Nacht gleich zweimal zur Blutentnahme

Zwei Blutentnahmen musste ein 60-Jähriger aus Tübingen am Freitagabend bzw. nach Mitternacht über sich ergehen lassen. Gegen 20 Uhr verursachte der Lenker eines VW Polo einen Verkehrsunfall in der Bebenhäuser Straße in Lustnau, als er beim Abbiegen aus der Wilhelmstraße die Kurve schnitt und einen Nissan streifte, der von einer 48-Jährigen gelenkt wurde. Da bei der anschließenden Unfallaufnahme eine alkoholische- und medikamentöse Beeinflussung festgestellt wurde, folgten Blutentnahme, Beschlagnahme des Führerscheins und Abnahme des Fahrzeugschlüssels. Ferner wurde er eindringlich darauf hingewiesen, dass er keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge fahren darf. Gegen 01.00 Uhr wurde die Polizei Tübingen zu einer aggressiven und renitenten Person beordert. Hierbei handelte es sich um den Unfallverursacher von 20.00 Uhr. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie sein unfallbeschädigtes Fahrzeug nun ebenfalls an der Wohnanschrift vorfanden. Ermittlungen ergaben, dass der 60-Jährige mit einem Zweitschlüssel sein Fahrzeug einfach wieder vom ursprünglichen Abstellort nahe der Unfallstelle abgeholt hatte und damit nach Hause gefahren war. Da er immer noch unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer weiteren Blutentnahme unterziehen. Er muss sich jetzt wegen mehreren Verkehrsdelikten strafrechtlich verantworten.

Tübingen (TÜ): Zwei Polizisten bei Personenkontrolle verletzt

Am frühen Samstagmorgen ist es in der Münzgasse im Verlauf einer Personenkontrolle zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten gekommen. Gegen 02.50 Uhr wurde eine Person gemeldet, die Passanten in der Innenstadt anpöbelte. Da der Mann seine Identität nicht preisgab sollte er zum Polizeirevier gebracht werden. Hierbei leistete der 23-Jährige heftigen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Worten. Er wurde in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Zwei der eingesetzten Beamten wurden durch den Einsatz leicht verletzt, sie konnten ihren Dienst fortsetzen.

Balingen (ZAK): Fußgänger kollidiert mit Pkw

In der Albrechtstraße ist am Freitagabend ein 17-jähriger Fußgänger leicht verletzt worden. Gegen 22.45 Uhr überquerte der Fußgänger ohne auf den Verkehr zu achten hinter einem verkehrsbedingt anhaltenden Pkw die Straße und wurde von dem Pkw BMW einer 24-Jährigen erfasst. Der junge Mann wurde durch die Kollision auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

