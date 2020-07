Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Zu schnell gefahren

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall sein, den ein 19-Jähriger am Freitagmorgen auf der Ferdinand-Lassalle-Straße verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen acht Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Ferdinand-Lassalle-Straße unterwegs, als er im Auslauf einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Dabei drehte sich der Mercedes um 180 Grad, kam nach links von der Fahrbahn ab und knallte gegen drei auf einem Ausstellungsgelände geparkte Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden fiel mit insgesamt etwa 13.000 Euro allerdings beträchtlich aus. (cw)

Metzingen (RT): Mit Multivan überschlagen

Unverletzt hat ein 18-Jähriger den Überschlag mit einem VW Multivan am Freitagmorgen auf der B 28 überstanden. Der junge Mann befuhr die Bundesstraße kurz nach 7.30 Uhr von Reutlingen herkommend, wobei er auf der Überleitung in Richtung Bad Urach offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der T5 geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und überschlug sich im Grünstreifen. Nach über 70 Metern blieb der Wagen auf der B 28 auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte den VW selbstständig verlassen. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, die er später unverletzt wieder verlassen konnte. Am total beschädigten Multivan, der abgeschleppt werden musste, beläuft sich der Sachschaden auf zirka 14.000 Euro. Aufgrund der verunreinigten Fahrbahn war auch die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu entsprechenden Behinderungen. (mr)

Aichtal (ES): Rollerfahrer schwer verletzt

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Freitagvormittag auf der Grötzinger Straße in Aich zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Eine 76-Jährige war gegen 10.20 Uhr auf der Grötzinger Straße in Richtung Nürtingen unterwegs. Um ihre Mercedes B-Klasse zu wenden, fuhr die Frau zunächst in eine Bushaltestelle. Als sie anschließend wieder nach links auf die Grötzinger Straße fahren wollte, übersah sie den in Richtung Nürtingen fahrenden, 65 Jahre alten Roller-Lenker. Dieser stürzte nach dem Zusammenstoß von seinem Fahrzeug und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er in einer Klinik behandelt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. Der Roller wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Zur Versorgung des Verletzten und der Unfallaufnahme musste die Grötzinger Straße bis zirka 11.30 Uhr voll gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (rn)

Bisingen (ZAK): Auf die Gegenspur geraten

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der L 360 zwischen Onstmettingen und Bisingen ereignet hat. Eine 19-jährige Fahranfängerin war mit ihrem VW Polo gegen 7.30 Uhr auf der Landesstraße von Onstmettingen in Richtung Bisingen unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache im Bereich der S-Kurve nach Stich aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort ins Schleudern kam. Eine ordnungsgemäß entgegenkommende 61-jährige Dacia-Fahrerin versuchte noch, durch Bremsen und Ausweichen einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die Landesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen örtlich umgeleitet. (cw)

