POL-RT: Verkehrsunfälle; Sachbeschädigung an Bushaltestelle; Zierkarpfen verendet

Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Tübinger Straße ereignet. Eine 20 Jahre alte KIA-Lenkerin erkannte gegen 14.20 Uhr zu spät, dass ein vorausfahrender 78-Jähriger mit seinem Mercedes verkehrsbedingt abbremste und fuhr auf. Durch den Aufprall zogen sich die Unfallverursacherin sowie die 73-jährige Beifahrerin im Mercedes augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Beide Personen wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Blechschaden beträgt schätzungsweise 8.500 Euro. (mr)

Reutlingen-Betzingen (RT): Bushaltestelle beschädigt (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, vermutlich kurz nach Mitternacht, eine der Glasscheiben an der Bushaltestelle in der Steinachstraße zerstört. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 1.000 Euro beziffern. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gegen geparkte Fahrzeuge geprallt

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 76-Jähriger am Donnerstagabend in der Johann-Sebastian-Bach-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 20 Uhr war der Mann auf der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Richtung Kirchstraße unterwegs. Kurz nach der Kreuzung zur Wagnerstraße streifte er mit seinem Ford C-Max zwei am linken Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge der Marken Peugeot und Mercedes. Nachdem er einige Meter weiter bergabwärts gerollt war, fuhr der Ford auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel auf, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen davorstehenden Fiat geschoben wurde. Mehrere Zeugen eilten daraufhin dem nicht mehr ansprechbaren Fahrer sofort zur Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. In lebensbedrohlichem Zustand wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Beim Einfahren nicht aufgepasst

Auf etwa 14.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Neckarsulmer Straße entstanden ist. Eine 36-Jährige wollte gegen 17.20 Uhr mit ihrem Citroen von einem Grundstück herkommend in die Neckarsulmer Straße einfahren. Dabei übersah sie eine von links heranfahrende Mercedes E-Klasse. Deren 63-jähriger Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es zur Kollision kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten in der Folge abgeschleppt werden. (cw)

Burladingen (ZAK): Zierkarpfen verendet (Zeugenaufruf)

Zeugen und Hinweise zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Wochenende in der Adolph-Kolping-Straße ereignet hat, sucht der Polizeiposten Burladingen. Unbekannte sind dort zwischen Freitag, 10.07.2020, 20 Uhr, bis Sonntag, 12.07.2020, 16 Uhr, auf das Gelände einer Firma eingedrungen. An einem dort angelegten Teich zogen sie ein zum Filter führendes Rohr aus der Halterung, sodass in der Folge der komplette Teich über das Wochenende leer lief. Dadurch verendeten mehr als 20 in dem Teich gehaltene Zierkarpfen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Polizeiposten Burladingen, Telefon 07475/95001-0. (cw)

