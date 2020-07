Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Warnung vor falschen Gewinnversprechen; Diebstahl von Leichtkraftrad; Musikbox geraubt

Vorfahrt nicht beachtet

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochnachmittag in der Rommelsbacher Straße ereignet hat. Der 37 Jahre alte Fahrer eines Nissan bog von der Sankt-Peter-Straße aus nach links in die Rommelsbacher Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 28-Jährigen, der mit seinem BMW die Rommelsbacher Straße stadtauswärts befuhr, weshalb es zur Kollision im Einmündungsbereich kam. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. (sm)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall nach Vollbremsung

Nach der Vollbremsung eines Unbekannten hat sich am Mittwochnachmittag in der Metzinger Straße ein Auffahrunfall ereignet. Eine 32-Jährige mit ihrem VW und eine 29 Jahre alte Frau mit ihrem Citroen befuhren gegen 13.10 Uhr hintereinander die B313 / Metzinger Straße aus Großbettlingen kommend in Richtung Nürtingen. Kurz vor der Einmündung zur B297 soll der Fahrer eines vor ihnen fahrenden Autos ohne erkennbaren Grund eine Vollbremsung gemacht haben. Die Lenkerin des VW konnte noch rechtzeitig anhalten. Der hinter ihr fahrenden Citroenfahrerin gelang dies nicht mehr und sie fuhr auf den VW auf. Der Fahrer des vorausfahrenden Autos, das durch die Vollbremsung den Unfall verursacht hatte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 29-Jährige, die durch den Aufprall leichte Verletzungen erlitten hatte, musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro entstanden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Esslingen (ES): In Kurve ins Schleudern geraten

In einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und dabei zum Glück unverletzt geblieben ist eine 45-Jährige am Donnerstagmorgen. Die Frau befuhr gegen acht Uhr mit ihrem BMW die L1192 in Richtung Berkheim, als sie in einer scharfen Linkskurve ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Der entstandene Sachschaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Zur Bergung des Pkws wurde ein Abschleppunternehmen benötigt. (sm)

Plochingen (ES): Durchfahrtshöhe missachtet

Ein Lkw ist am frühen Donnerstagmorgen in einer Bahnunterführung im Filsweg stecken geblieben. Ein 29-Jähriger war gegen 3.20 Uhr trotz angebrachter Beschilderung mit dem zu hohen Fahrzeug in Fahrtrichtung Ulmer Straße in die Unterführung gefahren und dabei mit dem Dach des Lkw-Aufbaus gegen die Decke des Bauwerks geprallt. Der 3,5-Tonner, an dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden war, wurde anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an der Unterführung kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zur Überprüfung etwaiger statischer Beeinträchtigungen musste der Zugverkehr auf dem Streckenabschnitt bis etwa fünf Uhr unterbrochen werden. (rn)

Mössingen (TÜ): Vorrang missachtet

Ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag an der Einmündung Butzenbadstraße / Tannenstraße entstanden. Eine 37-Jährige befuhr gegen 13.40 Uhr mit ihrem Toyota die Butzenbadstraße in stadtauswärtiger Richtung und wollte an der Einmündung nach links in die Tannenstraße einbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Ford Fiesta, dessen 87-jähriger Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, um rechtzeitig reagieren zu können. Bei der nachfolgenden Kollision wurde zum Glück niemand verletzt, allerdings waren beiden Autos danach so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Tübingen (TÜ): Falsche Gewinnversprechen - Senior betrogen

Betrüger haben einen 81-Jährigen Mann aus einer Tübinger Teilgemeinde in den vergangenen Tagen um mehrere tausend Euro gebracht. Der Senior hatte seit Dienstag mehrere Anrufe erhalten, in denen ihm von einem Kriminellen ein sechsstelliger Lotteriegewinn vorgegaukelt wurde. Das Geld solle ihm an seiner Wohnadresse übergeben werden. Allerdings seien vor der Auszahlung Gebühren fällig und dem Überbringer zu übergeben. Im Glauben an den hohen Gewinn schenkte der Senior den Betrügern Vertrauen und übergab den geforderten Betrag an einen Unbekannten, ohne jedoch den angeblichen Gewinn zu erhalten. Ihm wurde in einem erneuten Anruf ein noch höherer Gewinn für den folgenden Tag avisiert, wenn die dafür anfallende und nochmals höhere Gebühr entrichtet würde.

Erst als der Mann erneut Geld von seiner Bank abholen wollte, fiel der Schwindel auf und die Polizei wurde verständigt. Diese Betrugsmasche ist der Polizei altbekannt. Bereits seit Jahren führen sogenannte Gewinnspielversprechen immer wieder zum Erfolg. Das Vorgehen der Betrüger ist dabei im Kern stets dasselbe. Nach einer Kontaktaufnahme per Email oder Telefon werden die Opfer über einen vermeintlichen Gewinn bei einem Glückspiel informiert. Dabei werden nicht nur größere Geldbeträge, sondern mitunter auch andere hochpreisige Gewinne, wie zum Beispiel teure Autos, in Aussicht gestellt. Vor der Übergabe des Gewinns werden die Opfer aber stets aufgefordert, noch Zahlungen zu leisten, die mit fälligen Gebühren oder anderweitig entstandenen Kosten begründet werden. Um der ganzen Geschichte Glaubwürdigkeit zu verleihen, geben sich die Täter dabei nicht selten als Rechtsanwälte oder Notare aus. Es fällt auf, dass sich die Betrüger mit dieser Masche fast ausschließlich an ältere Menschen wenden.

Die Polizei warnt deshalb vor dieser Betrugsmasche und gibt Tipps, wie Sie sich davor schützen können:

- Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben - insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist!

- Bei echten Gewinnen müssen Sie kein Geld im Voraus überweisen! Lassen Sie sich von niemandem, auch nicht von angeblichen Amtspersonen am Telefon unter Druck setzen.

- Geben Sie telefonisch keine persönlichen Informationen weiter, keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern, Karten-Codes oder Informationen zum persönlichen Umfeld!

- Ziehen Sie Angehörige zu Rate.

- Informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei und nehmen Sie etwaige Warnungen von Banken vor Geldtransfers ernst!

Weiter Informationen finden Sie im Internet unter: www.polizei-beratung.de oder unter www.pfiffige-senioren.de. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Leichtkraftrad gestohlen

Ein Leichtkraftrad ist zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, sechs Uhr, in Reusten gestohlen worden. Das schwarz-orangefarbene Leichtkraftrad der Marke KTM, Modell RC 125, mit dem amtlichen Kennzeichen TÜ-CS 4 war in der Altinger Straße auf einem Privatgrundstück abgestellt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Tübingen (TÜ): Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall in der Hegelstraße hat am Donnerstag zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Eine 56-Jährige war gegen 7.40 Uhr mit ihrem Renault in Fahrtrichtung Herrenberg unterwegs und erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 26-Jährige mit ihrem Skoda verkehrsbedingt abbremsen musste. Sie fuhr mit ihrem Renault so heftig ins Heck des Skoda, dass dieser noch auf den davor fahrenden Audi einer 53-Jährigen aufgeschoben wurde. Die 26-jährige Renaultfahrerin verletzte sich durch den Aufprall leicht, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der nicht mehr fahrbereite Renault musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. (sm)

Hechingen (ZAK): Musikbox geraubt (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen und Hinweisen zu einem Vorfall, der sich am späten Mittwochabend im Bereich des Parkplatzes der Albert-Schweizer-Schule und dem Europakreisel ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Balingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 22-Jähriger gegen 23.45 Uhr zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs, als er auf drei Unbekannte traf und zunächst mit ihnen ins Gespräch kam. Im Verlauf dieses Gesprächs kam es dann aus noch ungeklärten Gründen zu einer Auseinandersetzung, bei der der junge Mann mit Fäusten und Fußtritten traktiert wurde. Zudem wurde ihm seine mitgeführte Musikbox der Marke Swiss One entrissen, bevor das Trio in unbekannte Richtung flüchtete. Der 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos.

Die Unbekannten werden als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Der Erste soll von leicht korpulenter Figur, etwa 180 bis 180 Zentimeter groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Er hatte einen dunklen Teint und einen Dreitagebart. Die beiden anderen werden ähnlich, nur von schlanker, kräftiger Figur und etwa 180 bis 185 Zentimeter groß beschrieben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/9880-0 entgegen. (cw)

