Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Mehrere Anzeigen nach Drogenkontrollen - Dienstwagen mutwillig beschädigt

Reutlingen (ots)

Vorfahrt nicht beachtet

Weil sie die Vorfahrt eines Pkw missachtet hat, ist eine 49 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Steinenbergstraße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Gegen acht Uhr fuhr die 49-Jährige mit ihrem Rad auf der Steinenbergstraße in Richtung Stämmesäckerstraße. An der dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 52-Jährigen. Dieser versuchte noch, mit seinem Audi A4 zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Radfahrerin wurde anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. (rn)

Dußlingen (TÜ): Mehrere Anzeigen nach Drogenkontrollen - Dienstwagen mutwillig beschädigt

Nach Hinweisen auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz haben Fahnder der Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei am Mittwochabend im Bereich des Jugendhauses und am Bahnhof mehrere Jugendliche kontrolliert. Dabei konnten bei zwei 16-Jährigen kleinere Mengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einer anschließenden Kontrolle am Bahnhof wurden ebenfalls bei zwei Jugendlichen Marihuana entdeckt und sichergestellt. Ein 16-Jähriger, der auf dem Weg zum Bahnhof war, ergriff sofort die Flucht, als er die Kontrollen bemerkte. Er konnte nach kurzer Verfolgung festgenommen werden, wobei er leicht verletzt wurde, die Angaben seiner Personalien verweigerte und die eingesetzten Beamten aufs Übelste beleidigte. Als er zur Personalienfeststellung zur Dienststelle gebracht werden sollte, fing er derart an zu toben und randalierte im Dienstfahrzeug, dass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Dabei kam es zu Solidarisierungseffekten durch unbeteiligte Jugendliche, die die erteilten Platzverweise ignorierten und versuchten, ans Fahrzeug zu gelangen. Erst als weitere Polizeikräfte, unter anderem auch Polizeihundeführer, hinzugezogen wurden, konnte die Situation beruhigt werden. Während die Fahnder mit dem 16-Jährigen beschäftigt waren, versuchte ein anderer Jugendlicher ebenfalls zu flüchten. Er konnte aber ermittelt werden. Im Verlauf der Maßnahmen wurde aus der Gruppe der sich solidarisierenden Jugendlichen ein Dienstwagen mutmaßlich durch einen Steinwurf und Zerkratzen des Lacks erheblich beschädigt. Bilanz der Kontrollen sind unter anderem fünf Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, jeweils zwei Anzeigen wegen Beleidigung, Personalienverweigerung und Missachtung von Platzverweisen. Die Ermittlungen, auch zu der Sachbeschädigung an dem Dienstfahrzeug, die auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird, dauern an. (cw)

Mössingen (TÜ): Zwei Verletzte bei Kollision auf Bundesstraße

Zwei Frauen sind am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 bei Bad Sebastiansweiler leicht verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr befuhr eine 61-Jährige mit ihrem BMW die Bundesstraße von Ofterdingen herkommend in Richtung Hechingen. Als sie den Eimündungsbereich mit der K 6933 nach Bästenhardt/Belsen geradeaus überquerte, kam es zur Kollision mit dem von rechts einfahrenden VW up! einer 37-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Fahrerinnen leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Ihre Pkw, an denen der Gesamtschaden rund 10.000 Euro beträgt, mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen, wonach beide Frauen das für sie geltende Rotlicht der dortigen Ampelanlage missachtet haben könnten, dauern an. (mr)

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell