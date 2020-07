Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drogen an Minderjährige abgegeben (Balingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Balingen (ZAK): Unter dem dringenden Verdacht, fortgesetzt Drogen an Minderjährige abgegeben zu haben, ist ein 35-Jähriger am Donnerstag von Beamten einer Balinger Rauschgiftermittlungsgruppe festgenommen worden.

Der Beschuldigte war bereits zurückliegend immer wieder einschlägig in Erscheinung getreten, weshalb schon vor der nun erfolgten Festnahme gegen ihn mehrere Ermittlungsverfahren anhängig waren. Bereits im Februar waren in diesem Zusammenhang rund 500 Gramm unter das Gesetz über neue psychoaktive Substanzen (NpSG) fallende Kräutermischungen beschlagnahmt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 35-Jährige die verbotenen Substanzen und Betäubungsmittel zumindest teilweise im Darknet bezogen und gewinnbringend an Jugendliche im Zollernalbkreis verkauft haben. Teilweise mischte er den Kräutermischungen offenbar Marihuana bei. In mindestens drei Fällen waren in der Vergangenheit Jugendliche nach dem Konsum der Substanzen zusammengebrochen und daraufhin im Krankenhaus ambulant behandelt worden. Unbeeindruckt von den gegen ihn laufenden Ermittlungen, verkaufte der Mann auch nach Februar weiterhin Kräutermischungen an Jugendliche.

Eine Untersuchung der Inhaltsstoffe beim Landeskriminalamt ergab, dass schon die aktuell vom Beschuldigten verkauften Kräutermischungen selbst - auch ohne mutmaßlich hinzugemischtes Marihuana - unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Die Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige stellt ein Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz dar, ist also eine Tat, für die das Gesetz im Mindestmaß ein Jahr Freiheitsstrafe vorsieht. Auch der Kauf ist strafbar.

Auf dieser Grundlage erwirkte die Staatsanwaltschaft Hechingen nicht nur neuerlich einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten, sondern auch einen Haftbefehl. Der Beschuldigte konnte am Donnerstag in seiner Wohnung festgenommen werden. Die Polizei fand und beschlagnahmte Kräutermischungen in kleineren Mengen und Bargeld in Höhe von knapp 1.000 Euro.

Der 35-jährige Deutsche wurde noch am selben Tag dem Haftrichter am Amtsgericht Hechingen vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete und den Haftbefehl in Vollzug setzte. (ak)

