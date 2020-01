Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch und versuchter Wohnungseinbruch - Werkzeugmaschinen entwendet

Kamen (ots)

Am Mittwoch (15.01.2020) schlugen unbekannte Täter zwischen 17 Uhr und 19.40 Uhr ein Fenster zum Souterrain eines Einfamilienhauses an der Wasserkurler Straße ein. Aus einer dortigen Werkstatt entwendeten sie mehrere Werkzeugmaschinen.

Am gleichen Tag versuchten Unbekannte zwischen 13.45 Uhr und 15.20 Uhr die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Märkische Straße gewaltsam zu öffnen. Dieses gelang nicht, es wurde lediglich der Türrahmen beschädigt.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise in deinen Fällen bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell