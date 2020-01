Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne/Bergkamen - Drogenmilieu: Kreispolizei Unna verbucht zwei große Fahndungserfolge

Werne/Bergkamen (ots)

Die Kreispolizei Unna hat zwei große Fahndungserfolge zu vermelden.

Die Durchsuchung der Wohnung eines 30-jährigen Werner Bürgers am Dienstagmorgen (14.01.2020) führte zur Auffindung von über einem Kilogramm Amphetamin und einem Liter Amphetamin-Öl, welches er in einem Versteck lagerte. Amphetamin-Öl dient zur Herstellung von konsumfähigen Amphetamin. Ein Liter dürfte zur Herstellung von bis zu 10 kg konsumfähigen Amphetamin ausreichen. Weiterhin wurden noch 70 Packungen eines für den deutschen Markt nicht zugelassenen Potenzmittels aufgefunden und sichergestellt.

Umfangreiche Ermittlungen haben am Dienstagnachmittag (14.01.2020) zur Festnahme eines türkischstämmigen, 42-jährigen Rheinländers in Bergkamen geführt. Bei dem polizeilichen Zugriff wurden im PKW des Beschuldigten 4,5 kg Marihuana sowie 41.000 Euro Bargeld sichergestellt. Das hochwertige Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Das Bargeld dürfte mutmaßlich aus vorangegangenen Betäubungsmittelverkäufen stammen. Gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Beschuldigten erging am folgenden Tag (15.01.2020) Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Kamen.

Hinweis an die Medien: Weitere Auskünfte zu beiden laufenden Ermittlungsverfahren werden nicht erteilt.

