Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: zu tief ins Glas geschaut

GermersheimGermersheim (ots)

In den Abendstunden des 31.10.20 kontrollierten Beamte zunächst ein Fahrzeug in der Hauptstraße in Bellheim. Während der Kontrolle gab der Fahrer an, zwei Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. Noch schlimmer traf es einen Autofahrer, der in der Lingenfelder Straße in Germersheim kontrolliert wurde. Bei ihm konnten die Beamten während der Kontrolle durch einen Alkoholtest 1,9 Promille feststellen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein direkt sichergestellt. Seine fahrtüchtige Frau musste die Weiterfahrt nach Hause übernehmen.

