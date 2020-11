Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: gleich drei Totalschäden...

GermersheimGermersheim (ots)

Insgesamt drei Totalschäden und über 20000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Germersheim. Am Samstagmorgen befuhr ein 18-jähriger Mercedes Fahrer den Albert Einstein Ring und kam dort aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Im Anschluss kollidierte er mit einem geparkten PKW, einem Anhänger und streifte letztlich noch einen Baum. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen weiteren Grund für den Unfall fest. Der junge Mann hatte nämlich 2,14 Promille. Sein Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell